Precisa de um visto para os EUA? Vai ter de mostrar as redes sociais

A maioria das pessoas que peça um visto para os Estados Unidos será obrigada a preencher um campo com indicações para as suas redes sociais. A medida, que tem como objetivo aumentar o controlo sob quem entra no país, estará em vigor já este mês, segundo explicou o Departamento do Estado.

Os novos formulários têm uma lista com várias redes sociais onde é necessário escrever o seu nome de utilizador atual e nos últimos cinco anos. Estão dispensados de preencher estes campos os requerentes de alguns vistos diplomáticos. Pelo contrário quem vai em turismo, trabalho ou para estudar tem de completar estas informações.

"Estamos a trabalhar para encontrar mecanismos que melhorem os nossos processos de triagem para proteger os cidadãos americanos, enquanto apoiamos viagens legítimas para os Estados Unidos", explicou o Departamento do Estado, citado pela BBC.

Para além disto e de toda a documentação que já era necessária, será ainda preciso um endereço de e-mail e os números de telefone utilizados também nos últimos cinco anos.

Estas propostas feitas por Donald Trump em 2017, podem afetar 14,7 milhões de pessoas por ano. E têm sido alvo de várias críticas. "Isto é perigoso, problemático e nada contribui para as preocupações com a segurança, levanta sim questões significativas relacionadas com a privacidade de cidadãos e imigrantes", disse a diretora do projeto União Americana das Liberdade Civis, Hina Shamsi, ao The New York Times.

"Não há evidências de que tal monitorização das redes sociais seja efetiva ou justa", acrescenta. Segundo Hina Shamsi, esta medida pode ainda ser uma forma das pessoas se autocensurarem na Internet com medo de represálias.