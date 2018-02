Pub

O presidente confessou ter pensado demitir-se, mas que decidiu não o fazer porque o cargo vigora até 2019, ano de eleições presidenciais.

O chefe de Estado da África do Sul, Jacob Zuma, afirmou hoje que abandonará a Presidência se o Parlamento votar, quinta-feira, a favor da moção de censura apresentada pelo próprio Congresso Nacional Africano (ANC, no poder desde 1994).

Em declarações à cadeia de televisão pública sul-africana SABC e após várias insistências do jornalista, Zuma, no cargo desde 2009, acabou por indicar que aceitará a decisão do Parlamento, rejeitando, porém, a exigência do ANC para se demitir antes da votação de quinta-feira à tarde.

Jacob Zuma indicou que fará uma declaração ao país ainda hoje, adiantou que está a ser "vítima" e que discorda dos esforços do ANC para demiti-lo.

Por outro lado, assumiu que pensou em apresentar a demissão, mas que decidiu, depois, ficar "mais uns meses" num cargo que, constitucionalmente, vigora até 2019, ano de eleições presidenciais.

Não fiz nada de mal. Estou em desacordo com a decisão do ANC. Mas se o parlamento disser que não me quer mais, partirei

Na entrevista à SABC, Zuma considerou "injusta" a decisão do ANC de exigir a sua demissão, realçando que o partido não apresentou "razões claras" para tal.

O ANC indicou hoje que, caso Zuma não se demita do cargo, está já marcada para a tarde de quinta-feira a apresentação, no parlamento, de uma moção de censura.

É muito injusto que o assunto seja permanentemente levantado. O que poderei fazer? Ninguém é capaz de apresentar razões claras

"Preciso de ser informado sobre o que fiz. Porquê tanta pressa?", questionou Zuma, acusado desde 2016 de vários atos de corrupção, que sempre negou.

O poder de Zuma tem vindo a diminuir desde que o seu vice-presidente, Cyril Ramaphosa, lhe sucedeu, em dezembro, à frente do ANC, ficando bem posicionado para se tornar chefe de Estado da África do Sul nas eleições do próximo ano.

Ramaphosa fez do combate à corrupção governamental uma das prioridades durante a pré-campanha e a campanha para a liderança do ANC.

Nos casos que alegadamente envolvem o Presidente da República, está causa sobretudo determinar a extensão de eventuais crimes cometidos pelos três irmãos Gupta, família de origem indiana que domina os negócios na África do Sul e que está também a ser investigada pelos serviços secretos do FBI.

Além das acusações de que Zuma esteja a favorecer as atividades empresariais dos irmãos, o FBI investiga fluxos de caixas suspeitos, enviados pelos Gupta diretamente da África do Sul para o Dubai e para os Estados Unidos.

A oposição sul-africana considera que Ajay, Atulk e Rajesh Gupta asseguraram junto de Zuma importantes posições na administração sul-africana, pagando somas avultadas em dinheiro e permitindo ganhar concursos públicos no valor de centenas de milhões de dólares.