Presidente angolano condecora Putin com Ordem Agostinho Neto

O Presidente angolano parte na segunda-feira para Moscovo para uma visita oficial de quatro dias à Rússia, a convite do homólogo russo, que será condecorado quarta-feira, no Kremlin, com a Ordem Agostinho Neto.

Em comunicado, a Casa Civil do Presidente de Angola adianta que João Lourenço irá cumprir um "intenso programa", que inclui um encontro com Vladimir Putin e conversações ao mais alto nível entre delegações dos dois países, com o objetivo de alargar a cooperação bilateral.

Segundo o documento, que não adianta as áreas e setores em discussão, João Lourenço, que visita a Rússia pela primeira vez enquanto chefe de Estado, irá também discursar perante os deputados no parlamento russo e participará num fórum com empresários dos dois países.

"Há a expectativa da ampliação dos horizontes de investimento num e noutro mercado", lê-se no comunicado, que indica ainda que no programa oficial consta uma vertente cultural, com a delegação oficial angolana a assistir a um espetáculo no teatro Bolshoi, em Moscovo.

Na capital russa está já, desde sábado, o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, a preparar a visita de João Lourenço, tal como indicou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores (MIREX) de Angola.

No documento é salientado que as "relações privilegiadas" entre Angola e Rússia conheceram o seu "ponto alto" em 1976, altura em que Moscovo (então capital da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Socialistas - URSS - entretanto extinta) e Luanda assinaram o Tratado de Amizade e Cooperação.

"De 1976 até aos dias que correm, as relações entre os dois países passaram por diferentes etapas de cooperação, sendo atualmente mais significativas nos setores da Energia, Geologia e Minas, Ensino Superior, Formação de Quadros, Defesa, Interior, Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Pescas, Transportes, Finanças e Banca", lê-se no comunicado.

O MIREX estima que cerca de 1 000 cidadãos russos residem em Angola, dando indicações de pelo menos 1 500 angolanos a viver na Rússia.

No comunicado é recordado que, a 5 de março de 2018, esteve em Luanda o ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, Serguei Lavrov, altura em que "foram reforçados os laços de amizade e cooperação".

Já este mês, o MIREX angolano esteve em Moscovo, depois de participar numa reunião sobre direitos humanos em Genebra.