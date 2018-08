Angola e França vão cooperar na investigação de homicídio

O Presidente angolano, João Lourenço, emitiu um despacho no qual autoriza a cooperação pontual entre a Justiça nacional e as autoridades francesas para a investigação do homicídio de um cidadão daquele país europeu, ocorrido em Angola.

A decisão do despacho é justificada "tendo em conta que não existe acordo de cooperação jurídica internacional em matéria criminal entre os dois países", mas também tendo em conta que o pedido é "considerado admissível".

Num despacho assinado pelo Presidente angolano, emitido a 25 de abril, e ao qual a Lusa teve acesso, pode ler-se que "é autorizada a Procuradoria-Geral da República [PGR] a promover os termos da carta rogatória das autoridades francesas", acrescentando que o Serviço de Investigação Criminal de Angola "deve prestar todo o apoio e colaboração à PGR em relação ao processo", por "haver necessidade" de realizar esta "cooperação pontual".

O despacho justifica a decisão com "as relações de cooperação, em vários domínios, existentes entre a República Francesa e a República de Angola, e na sequência da solicitação, por parte deste país, de ajuda mútua para investigação criminal

O despacho não avança pormenores sobre o homicídio em causa, embora fontes ligadas ao processo tenham adiantado à Lusa que se trata do homicídio de um cidadão francês, ocorrido há cerca de um ano na província de Cabinda.

