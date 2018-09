PP ameaça emendar orçamento no Senado

O Partido Popular fez ontem saber que tenciona apresentar emendas ao Orçamento do Estado, que esta semana começa a ser discutido no Senado espanhol (onde os populares têm maioria absoluta). "Tendo em conta a maioria absoluta no Senado o grupo dos populares introduzirá as emendas que considere melhores para o texto", declarou ontem a vice-secretária nacional de Estudos e Programas do PP. Andrea Levy Soler falava em declarações aos jornalistas na sede nacional do PP em Madrid.

Trata-se do mesmo orçamento que o PP aprovou no Parlamento, com o apoio dos conservadores do Partido Nacionalista Basco (PNV), antes de Mariano Rajoy ter sido afastado do poder através da moção de censura apresentada pelo PSOE de Pedro Sánchez. Esta foi aprovada com o apoio do Podemos e vários partidos regionais, entre os quais está, precisamente, o PNV. Daí que muitos estejam a ler as declarações de Andrea Levy Soler como uma ameaça de castigo aos conservadores bascos.

Na proposta de orçamento que foi aprovada no Parlamento espanhol está destinada a quantia de 540 milhões de euros para investimentos no País Basco. Esta foi a contrapartida obtida pelo PNV de Andoni Ortuzar para 2018 graças ao apoio ao governo de Rajoy.

"Espero que por um mínimo de responsabilidade da parte de quem confeccionou o orçamento as partes importantes sejam respeitadas", declarou, citado pelo El País, o líder da bancada parlamentar dos socialistas bascos José Antonio Pastor.