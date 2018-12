Portugueses aconselhados a evitar "deslocações desnecessárias" a Paris

O Ministério dos Negócios Estrangeiros aconselha os portugueses a "evitar deslocações não necessárias a Paris" no sábado, dia de nova ação de protesto dos "coletes amarelos". O alerta foi lançado nesta sexta-feira, através de um comunicado no site do Portal das Comunidades Portuguesas.

Segundo o alerta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, são de evitar as zonas dos "Campos Elísios/Arco do Triunfo, Bastilha, République, Opéra/Grands Magasins (onde se situam as Galerias Lafayette e outras), Assembleia Nacional (perto do Museu d"Orsay), Senado (Jardins do Luxemburgo) e Denfert-Rochereau". Todos estes locais foram palco de confrontos noutras manifestações dos "coletes amarelos", sendo que a última fez centenas de feridos.

O Portal das Comunidades Portuguesas aconselha ainda os viajantes a manterem-se informados sobre a situação na capital francesa. "A Mairie [Câmara Municipal] de Paris anunciou que vai divulgar, através de redes sociais e dos vários painéis informativos espalhados pela cidade, informação sobre zonas a evitar", informa o comunicado.

O conselho das autoridades portuguesas acontece depois de o governo francês e autoridades ter tomado e parisienses terem decidido fechar monumentos ao público e cancelado jogos de futebol na capital francesa, como foi o caso do jogo entre o Paris Saint-German e o Montpellier da liga francesa.