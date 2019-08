Portuguesa interrompe direto da Sky News para falar contra Brexit (vídeo)

Partido do Brexit de Farage pode entrar no parlamento britânico

Uma portuguesa interrompeu uma entrevista em direto do canal britânico Sky News para falar sobre o Brexit mostrando o seu descontentamento durante um protesto contra a suspensão do Parlamento britânico, aprovada quarta-feira pela Rainha Isabel II. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais.

No vídeo a portuguesa questionou a atual situação do país: "o que vou fazer? Como vou ficar?", disse. "Dei a minha juventude a este país. Estou muito grata por tudo o que me ensinaram, mas devia ser integrada em todo este processo. Eu construi coisas para vocês, tomei conta dos vossos filhos e tratei dos idosos deste país. Agora expulsam-me com o quê? Sinto-me muito magoada com o que fizeram com a Inglaterra", acrescentou a portuguesa.

A imigrante trabalhou no país durante 20 anos e a dois meses da data limite para a saída do país da União Europeia, o seu processo de regularização entrou em impasse, os serviços britânicos afirmam que a imigrante terá de começar de novo. A portuguesa mostrou-se preocupada com a sua situação pessoal mas também com a situação do país: "O esquema de regularização - do estatuto migratório obrigatório para os cidadãos europeus residentes no Reino Unido - não está a resultar", afirmou ainda.

A Rainha mandou suspender Parlamento, na quarta-feira, a pedido de Boris Johnson. Esta decisão já está a ser contestada nos tribunais e segundo a BBC mais de um milhão de pessoas já assinaram a petição contra a suspensão do parlamento britânico.