O parceiro da mulher, de 43 anos, foi detido por suspeitos de envolvimento

Após "extensas investigações" a polícia holandesa encontrou o corpo de Maria de Jesus dos Santos Gonçalves Santana, de 48 anos, que estava desaparecida desde agosto.

As buscas decorriam desde então e a portuguesa foi agora encontrada morta na água, perto de uma zona de recriação na região de Starnmeer, na Holanda.

De acordo com as autoridades holandesas, as buscas decorriam desde 28 de outubro, quando a portuguesa desapareceu de Haia.

A 11 de outubro, um homem de 43 anos foi detido por suspeita de homicídio. A equipa de investigadores crê que o homem, parceiro de Maria de Jesus Santana, está envolvido no seu desaparecimento.