Pub

Criança de nove anos terá assistido ao crime, que aconteceu ontem na Bélgica

Uma portuguesa foi encontrada morta, na manhã de terça-feira, no bar que explorava em Charleroi, na Bélgica. O alerta foi dado pelo companheiro, entretanto detido. E a filha de ambos, com nove anos, terá assistido a tudo e tentado socorrer a mãe.

De acordo com as informações do site DH, a mulher, identificada como Maria da Rocha, estava no chão do bar La Petite Taverne com um ferimento de arma branca nas costas. Segundo a mesma fonte, o casal tinha um passado de violência doméstica e alcoolismo.

A filha do casal terá assistido ao crime. Segundo conta o mesmo site, o alegado agressor, David Vens, terá entregado a menina a uma pessoa amiga, a quem terá comentado que iria voltar para a prisão.

A criança terá visto a mãe ferida e inclusivamente tentado tratar os seus ferimentos. O vizinho que a acolheu durante quatro horas, após a descoberta do corpo, contou que viu a mãe ensanguentada, que esta tinha uma ferida nas costas e que tentou colocar-lhe um penso rápido enquanto dormia.