Português morto à facada no Brasil pelo amante da mulher

Um homem de nacionalidade portuguesa foi morto à facada na noite de segunda-feira pelo amante da mulher em São Paulo, no Brasil. De acordo com o site A Tribuna , a vítima, Carlos Ferreira, de 45 anos, foi assassinada no Centro de Santos.

As autoridades acreditam tratar-se de um crime passional, que terá sido motivado por ciúmes, uma vez que a mesma mulher mantinha uma relação com o agressor e com a vítima, refere o site.

O alegado autor do crime terá sido identificado por testemunhas, mas conseguiu fugir do local depois de esfaquear até à morte Carlos Ferreira. A mulher do português assistiu ao crime e ficou em estado de choque. Chegou a prestar declarações às autoridades, mas sem apresentar detalhes sobre o que tinha acontecido.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia fez buscas na zona do crime para deter o suspeito, mas sem sucesso. O caso está a ser investigado pela Polícia Civil, que está a desenvolver diligências para capturar o alegado autor do crime, que ainda não foi localizado.