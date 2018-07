Português matou a mulher e o filho em Payerne

Um português de 49 anos entregou-se às autoridades suíças depois de ter matado a tiro a mulher e o filho no prédio onde a família vivia, em Payerne, na Suíça. Os crimes aconteceram na quarta-feira e o homem estava em fuga. Entregou-se durante a última madrugada, sem resistência. Os vizinhos contaram que as discussões na residência do casal eram habituais, apesar de homicida e vítimas morarem no edifício "há pouco mais de um mês".

De acordo com o jornal 20 Minutes, depois de matar a mulher e o filho, ao final da tarde de quarta-feira, o homem fugiu, mas contactado pela unidade de negociação da polícia suíça, acabaria por se render.

Os dois corpos foram encontrados no corredor que levava ao apartamento e foram encontrados dezenas de cartuchos das balas disparadas pelo homicida. O prédio, localizado perto da estação de Payerne, foi rapidamente evacuado pela polícia e os moradores só puderam regressar às suas casas durante o dia de hoje. A estação ferroviária foi encerrada e o tráfego ferroviário esteve interrompido entre as 19h e as 20h15.

Para o local foram mobilizados "entre 50 a 100 polícias", de acordo com a polícia do cantão de Vaud. Bombeiros e viaturas de emergência médica também foram mobilizadas.