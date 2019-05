Português encontrado morto em casa com sinais de violência em Moçambique

Um português de 40 anos foi encontrado morto na casa onde residia, em Maputo, com sinais de violência, disse hoje à Lusa o cônsul-geral de Portugal na capital moçambicana.

Alexandre Pamplona tinha sido visto pela última vez no domingo e o corpo foi encontrado na quarta-feira, na habitação no Bairro do Triunfo, com sinais de agressão com uma arma branca.

O português, que vivia sozinho em Maputo, era técnico de som em equipas de filmagem e o seu último serviço tinha sido feito para o Programa Alimentar Mundial (PAM) após o ciclone Idai na zona da cidade da Beira, centro de Moçambique.

"Foram amigos e colegas de trabalho que informaram o consulado na noite de quinta-feira e temos mantido contacto com eles, a família da vítima e as autoridades policiais moçambicanas", que investigam o caso, disse à Lusa o cônsul-geral em Maputo, Frederico Silva.

Os indícios apontam para "uma morte violenta", concluiu.