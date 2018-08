Português detido em Marbella por participar em rixa violenta

A Polícia Nacional espanhola deteve 13 indivíduos, incluindo um português, por participação numa rixa violenta num clube de uma praia de Marbella que acabou com várias pessoas feridas. Os detidos são sete elementos da equipa de segurança do espaço noturno e seis clientes. São nove espanhóis, um português, um russo, um senegalês e um búlgaro, com idades entre 22 e 43 anos.

Os confrontos ocorreram no dia 30 de junho e a investigação foi iniciada na sequência de uma denúncia apresentada durante os primeiros dias de julho por dois clientes. Queixaram-se de terem sofrido ferimentos graves com as agressões cometidas pela equipa de segurança do estabelecimento, explicou hoje a Polícia Nacional.

De acordo com os queixosos, no dia 30 de junho, um grupo de amigos estava no clube quando um dos seguranças viu um dos clientes atirar uma garrafa ao ar e deu ordem de expulsão ao grupo. Começou aí uma discussão que terminou em agressões, após as quais alguns dos clientes necessitaram de assistência médica.

A polícia investigou e constatou que os confrontos envolveram violência extrema entre os dois grupos, com recurso a objetos contundentes e pedras. Foram identificados todos os participantes e agora foram consumadas as 13 detenções. Seis são clientes enquanto os outros sete são funcionários da segurança do clube. Não foi esclarecido pela polícia qual a nacionalidade dos seguranças e dos clientes.

Em 2017 um português de 44 anos morreu em Marbella, sul de Espanha, após ter sido espancado na sequência de uma discussão com dois checos, que acabariam depois por ser detidos. Um deles ficou em preventiva, indiciado pelo homicídio.