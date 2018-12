Português com doença contagiosa usou lençóis para descer quatro andares e fugir de hospital

Um homem português, que se encontrava detido, conseguiu fugir de um hospital espanhol ao amarrar vários lençóis para descer, pelo exterior, os quatro andares da unidade de saúde de Madrid. O indivíduo de 50 anos padece de uma doença contagiosa e, sob custódia policial, estava no hospital Gregorio Marañón para se submeter a um tratamento. A fuga ocorreu na quarta-feira e o homem foi capturado no dia seguinte, informou a polícia espanhola.

A fuga ocorreu por volta da uma hora da madrugada, com o homem a sair por uma janela do quarto, situado no quarto andar do hospital onde estava internado para uma intervenção cirúrgica. Estava sob detenção, por crimes não especificados pelas autoridades, e teria um polícia à porta do quarto.

Terá sido por isso que planeou escapar, recorrendo a um truque já conhecido. Entrelaçou vários lençóis do hospital, molhados para ganhar peso e não quebrarem quando descesse, como aconteceu.

Foi novamente detido na quinta-feira quando foi encontrado por volta das 18.00 em Madrid. Foi novamente colocado no mesmo hospital, onde permanece sob custódia policial.