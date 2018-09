Português assassinado no Brasil

O cidadão português Joaquim António Queirós Pinto, de 29 anos, foi assassinado na madrugada do passado domingo em Anápolis, no estado brasileiro de Goiás. De acordo com o site G1, que cita a Polícia Civil, o emigrante foi atingido mortalmente com três tiros na cabeça quando estava na rua.

As autoridades não sabem o que terá acontecido nem a motivação do crime. "Também não temos informação sobre se ele tinha algum envolvimento com algo ilícito. Estamos a investigar todas as possibilidades", afirmou o delegado Cleiton Lobo em declarações ao G1.

Segundo o Portal 6, o crime ocorreu no jardim Arco Verde e está a ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis.

Joaquim António Queirós Pinto estava há cerca de 10 anos emigrado no Brasil, onde trabalhava na construção civil, escreve o JN. Natural da Légua, em Marco de Canaveses, o emigrante português era pai de duas meninas, de 4 e 8 anos.