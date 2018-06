Pub

Sarah Huckabee Sanders relatou o episódio, que ocorreu na mesma semana em que a secretária de Estado da Segurança Interna foi vaiada num restaurante

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, relatou este sábado que foi expulsa de um restaurante no estado norte-americano da Virgínia por trabalhar para o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Sanders, que assim se tornou o mais recente membro da Administração Trump a ser mal recebida num local público, contou na rede social Twitter que o proprietário do restaurante The Red Hen, em Lexington, Virgínia, lhe disse que tinha de se ir embora.

"[Ele disse-me que eu tinha de] sair, porque trabalho para @POTUS, e eu, educadamente, fui-me embora", escreveu.

Segundo a porta-voz, o episódio, ocorrido na sexta-feira à noite, diz mais sobre o dono do restaurante do que sobre ela.

"Faço sempre o melhor que posso para tratar as pessoas, inclusive aquelas de quem discordo, com respeito e continuarei a fazê-lo", 'tweetou' Sarah Sanders na sua conta oficial, tendo obtido 22.000 respostas em cerca de uma hora.

A forma como a secretária de Imprensa da Casa Branca foi tratada no restaurante desencadeou um frenesim nas redes sociais, com pessoas de ambos os lados a pronunciarem-se sobre o sucedido, incluindo o seu pai, o antigo governador do Arkansas e candidato presidencial republicano Mike Huckabee.

"Preconceito. Na ementa do Restaurante Red Hen, em Lexington, Virgínia. Ou então, podem pedir 'uma dose de ódio'. E a entrada é 'porções pequenas para mentes tacanhas'", escreveu Huckabee no Twitter, rapidamente gerando 2.000 respostas em cerca de 30 minutos.

No site Yelp, um crítico de Los Angeles escreveu sobre o restaurante: "Não coma aqui se for Republicano".

Mas, muitos outros críticos apoiaram a atitude do proprietário do restaurante.

"Recomendado 12/10. Bónus: este sítio é gerido por pessoas que defendem as suas convicções e são verdadeiros americanos. OBRIGADO!!!", escreveu um comentador de Commerce City, Colorado.

A separação de crianças das famílias de imigrantes que querem entrar nos Estados Unidos pela fronteira sul intensificou divergências políticas que já se encontravam em níveis elevados durante a presidência Trump.

No início desta semana, a secretária da Administração Interna de Trump, Kirstjen Nielsen, deu abruptamente por concluído um jantar de trabalho num restaurante mexicano em Washington depois de manifestantes repetirem "Vergonha!" até ela se ir embora.