Porque é que uma foto dos olhos de Donald Trump se tornou viral?

Esta era mais uma fotografia banal do presidente norte-americano Donald Trump, numa conferência de imprensa, na quarta-feira passada, antes de embarcar no helicóptero Marine One, na Casa Branca, em Washington. Mas quando o fotógrafo Pablo Martinez Monsiváis, da Associated Press, estava a editar a imagem reparou num pormenor interessante: na pupila de Trump estavam refletidos todos os jornalistas que estavam na conferência de imprensa.

Monsiváis colocou esse pormenor no Twitter:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Imediatamente começaram a surgir elogios à fotografia. Alguns comentários sublinhavam a ironia de Trump considerar os jornalistas como "inimigos do povo" mas não conseguir livrar-se deles, ao ponto de os jornalistas estarem na sua cabeça, dentro dos seus olhos! Rapidamente a foto tornou-se viral.

"Sinceramente, eu fiquei muito surpreendido", disse Monsiváis ao site BuzzFeed News, comentando a enorme quantidade de reações e partilhas da imagem. "Decidi publicar a foto antes de sair do trabalho. Afastei-me por algum tempo e quando voltei tudo o que consegui dizer foi uau!!"