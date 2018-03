Pub

Estrutura na Universidade Internacional da Florida abateu. Um morto confirmado, mas haverá mais corpos debaixo dos escombros

Uma ponte pedonal na Universidade Internacional da Florida, em Miami (EUA) desmoronou, esta quinta-feira. Há relatos de um número ainda indeterminado de mortos. Confirmados para já, um morto e seis feridos levados para o hospital. Mas o tabuleiro da ponte ainda não começou a ser removido, onde estão, pelo menos, oito carros esmagados, segundo a polícia.

A ponte passava sobre uma via rápida e ruiu sobre vários carros em circulação. A secção que caiu pesava 950 toneladas. A ponte só devia estar pronta em 2019, segundo o Miami Herald. Mas, foi elevada inteiramente na manhã de sábado, o que lhe valeu o título de "ponte instantânea".

O presidente da câmara, Carlos Gimenez, já reagiu à notícia, em direto da China, e explicou, à CBS local, que agora é preciso não agravar a situação, na remoção dos escombros. Acrescentou que esta foi uma nova forma de fazer uma ponte, com uma construção feita por módulos, montados no local e que a investigação ao que correu mal ainda levará algum tempo até haver conclusões.

A CNN avança que a ponte foi construída no passado sábado, quando todas as partes foram juntas, no local. Teve um custo de 14,2 milhões de dólares, parte do fundo 19,4 milhões para construção de infraestruturas criado pelo Departamento de Transportes, do governo americano.

A Universidade Internacional da Florida (FIU, na sigla em inglês) já emitiu um comunicado, publicado no Facebook: "Estamos chocados e tristes com este trágico acontecimento na ponte pedonal FIU-Sweetwater. Neste momento ainda estamos envolvidos nas operações de resgate e a reunir informação. Estamos a trabalhar em colaboração com as autoridades e os primeiros socorristas no local. Vamos atualizando a informação."

Apesar de ser ainda desconhecida a dimensão do acidente, o senador pela Florida, Marco Rubio (e ex-candidato à nomeação Republicana) escreveu no Twitter estar a rezar pelas vítimas e pela comunidade.

A ponte foi construída para suportar um furacão de categoria 5, segundo as informações da construção. Era suposto durar pelo menos 100 anos.

A empresa construtora emitiu um comunicado a dizer que vai colaborar com as autoridades. E lamentando o incidente.

(Em atualização)

