Uma parte central - cerca de 100 metros - da Ponte Morandi, em Génova, Itália, desabou esta manhã, e as autoridades revelaram que há carros e pessoas debaixo dos escombros. O secretário de estado dos transportes e infraestruturas, Edoardo Rixi, confirmou à Rai News 24, a existência de onze mortos, até ao momento.

Segundo a Rai, que cita as equipas de resgate no local existem "vítimas mortais". Há dezenas de mortos "entre aqueles que caíram e os que foram apanhados na queda dos escombros". Os bombeiros descrevem um cenário macabro: encontraram vários carros esmagados com pessoas sem vida no interior.

Segundo os media italianos, a ponte, que passa por cima de uma autoestrada - a A10 - entrou em colapso, o que poderá ter acontecido devido à tempestade que se abateu sobre a cidade durante a noite.

Está ainda a ser equacionada a hipótese de falha estrutural.

Segundo os bombeiros, sob os escombros há "carros e pessoas" e as autoridades estão preocupadas com as fugas de gás.

As duas faixas de rodagem desabaram pouco antes do meio-dia. Neste momento, há equipas de busca, apoiadas por cães, à procura das vítimas.

Segundo a Rai, sob o viaduto da ponte existem centros comerciais e armazéns industriais, bem como alguns edifícios residenciais.

Segundo testemunhos, há várias pessoas feridas. "Cruzámos a ponte por volta das 11:15 da manhã, havia muito tráfego, carros e especialmente camiões alinhados, estava a chover, mas não notámos nada de estranho", contou um jovem casal que atravessou a ponte pouco antes da tragédia.

O ministro dos transportes e infraestruturas italiano, Danilo Toninelli já reagiu no Twitter, garantindo estar a acompanhar o que pode vir a ser "uma imensa tragédia". Adiantando que está a caminho do local acompanhado pelo vice-ministro Rixi.

Também o ministro do Interior e vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, publicou várias fotografias no Twitter onde mostra estar a acompanhar a situação. Agradeceu ainda aos 200 bombeiros que estão no local à procura de sobreviventes.