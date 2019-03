Político contra vacinas obrigatórias foi hospitalizado... com varicela

Massimiliano Fedriga, um membro do partido de direita Liga foi hospitalizado no início do mês com a infeção de varicela, doença altamente contagiosa para a qual há vacina. O paradoxo é que o político foi um dos que se oposeram à introdução obrigatória de vacinas em Itália. Fedriga foi colocado em observação durante quatro dias, segundo o jornal La Repubblica.

Como presidente da região nordeste de Friuli-Venezia Giulia, Fedriga opôs-se veementemente à Lei Lorezin, que tornava obrigatória a vacinação de crianças em idade escolar contra várias doenças, entre as quais a varicela, o sarampo e a poliomielite.

A lei entrou em vigor na semana passada e tem prevista uma multa de 500 euros se os pais mandarem as crianças não vacinadas para a escola. Crianças menores de 6 anos que tentem entrar para a creche ou o jardim-de-infância sem a vacinação podem ser rejeitadas, ao abrigo da nova lei.

O Movimento Cinco Estrelas, que governou durante bastante tempo a Itália, rejeitava que a vacinação se tornasse obrigatória. No ano passado, o partido ameaçou reverter as leis de vacinação no país, mas depois recuou.

Fedriga disse à Euronews que sempre "foi um defensor das vacinas" e que vacinou os filhos "mesmo quando não eram obrigatórias". No entanto, argumentou estar convencido de que forçar os pais a vacinar seus filhos não funcionará. "Quando as crianças completarem 6 anos, necessariamente têm de ir à escola, vacinadas ou não, e os alunos podem acabar em aulas com crianças não vacinadas."

O proeminente microbiologista italiano, Roberto Burioni, alertou para os perigos da não vacinação de crianças contra doenças altamente contagiosas, como a varicela. "Infelizmente, a varicela não é apenas muito contagiosa, e perigosa, como é transmitida pelos pacientes antes do início dos sintomas", escreve no Facebook.

O médico recordou que se Fedriga tivesse sido vacinado quando adulto estaria de "perfeita saúde". "A única maneira de evitar estas tragédias é vacinar para impedir a circulação desse perigoso vírus que pode afetar uma pessoa muito mais vulnerável", disse.

A Itália registou um aumento do número de casos de sarampo no país, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.