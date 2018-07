Polícias interrompem funeral para desbloquear telemóvel do morto

Polícia de Largo, na Florida, EUA, apareceram no funeral de um homem, Linus Phillip, para tentar desbloquear o telefone deste com o dedo. Não conseguiram e, embora muitos vejam a atitude como sendo legal, está a gerar discussão sobre se terá sido, ou não, apropriado.

Chegados ao local do funeral, os polícia seguraram as mãos de Phillip no ar e tentaram desbloquear o aparelho, o que não conseguiram. O objetivo era aceder a informação que pudesse ajudar à investigação da morte do homem de 30 anos e ainda a um outro inquérito que envolvia tráfico de droga.

Victoria Armstrong, noiva de Linus Philip, que foi morto pelas autoridades de Largo a 23 de março, numa bomba de gasolina, depois de tentar fugir quando os polícias o queriam revistar, afirmou ao Tampa Bay Times sentir-se "desrespeitada".

O tenente Randall Chaney disse que os agentes não precisavam de um mandado porque não existe uma expectativa de violação de privacidade após a morte, algo que o mesmo jornal diz que vários especialistas afirmam ser verdade.

Chaney explicou ainda que existe uma janela de 48 a 72 horas para aceder a um telefone que desbloqueia através de impressão digital, e que a polícia conseguiu o telefone dentro desse período, mas depois de o corpo ter ido para a agência funerária.