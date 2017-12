Pub

As detenções tiveram lugar em Figueres e Parla, em Espanha e em Tanger, Marrocos, segundo o Ministério da Administração Interna espanhol

Uma operação conjunta das polícias espanhola e marroquina permitiu hoje a detenção de quatro suspeitos de pertencerem à organização terrorista Estado Islâmico e considerados uma ameaça devido ao seu estado avançado de radicalização.

O Ministério da Administração Interna espanhol informa em nota de imprensa que as detenções tiveram lugar em Figueres e Parla (Espanha) e Tanger (Marrocos).

De acordo com essa nota, o detido em Marrocos "é um perigoso e conhecido" membro do Daesh [acrónimo em árabe do Estado Islâmico] que chegou a criar mais de 300 perfis falsos nas redes sociais, enquanto os dois detidos em Figueres (irmãos de origem marroquina de 30 e 31 anos) dedicavam-se a gerir uma rede complexa de comunicação para potenciar a propaganda da organização 'jihadista'.

O quarto detido em Parla (arredores de Madrid) é um cidadão marroquino nacionalizado espanhol, de 44 anos, que, segundo a polícia, estava em avançado processo de radicalização e já tinha tentado captar cúmplices para levar a cabo atentados terroristas.

O Ministério da Administração Interna espanhol informou que desde o início de 2015 as forças e corpos de segurança do Estado já detiveram 262 'jihadistas' em operações realizadas em Espanha e fora do país.