Polícia respondeu como se tratasse de um incidente com motivação terrorista. Uma mulher ficou com ferimentos ligeiros a fugir do metro

A polícia de Londres disse esta sexta-feira em comunicado não ter localizado quaisquer suspeitos, vítimas ou provas de disparos na estação de metro de Oxford Circus, mas vai continuar no local a trabalhar com os agentes da polícia de transportes, pedindo às pessoas que procuraram abrigo nos edifícios que se mantenham refugiadas e as que estão na rua que abandonem no local.

As estações de Oxford Circus e Bond Street, que tinham sido encerradas, já foram abertas.

As autoridades responderam esta tarde a um "incidente" na estação de metro de Oxford Circus, tendo recebido um alerta, pelas 16:38, de que tinham sido disparados tiros no local.

A estação de Oxford Circus fica no centro da capital britânica, principal zona comercial londrina que estava hoje com ainda mais gente do que o habitual, devido aos descontos da "Black Friday". "A polícia respondeu como se o incidente tivesse motivação terrorista.

Agentes armados e não armados deslocaram-se para as imediações, tal como a polícia de transportes de Londres, informaram as autoridades em nota divulgada à comunicação social.

A polícia veio entretanto revelar que pelo menos uma mulher ficou com ferimentos ligeiros quando estava a tentar sair da estação de Oxford Circus. "Não há outras baixas a reportar".

No Twitter, a polícia começou por dizer que a estação estava encerrada enquanto era investigado um "incidente com clientes".Nesta altura, foi também encerrada a estação de Bond Street.

As pessoas nas imediações foram aconselhadas a procurar refúgio dentro de edifícios. Fora da estação, foi traçado um perímetro de segurança onde não circulavam pessoas nem automóveis.

Greg Owen, de 37 anos, disse à BBC que estava junto à estação de metro e "toda a gente começou a gritar e depois uma massa de gente subiu as escadas", acrescentou.

