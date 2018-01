Pub

Patrick Batista Lopes foi encontrado no interior de um carro abandonado. Levou 15 tiros e não estava de serviço





Já são sete os polícias militares assassinados no Estado do Rio de janeiro em 2018. E ainda só estamos em janeiro. Patrick Batista Lopes, 27 anos, natural da Póvoa de Varzim, foi o último.

O polícia militar foi assassinado na noite de quinta-feira na Favela da Linha, em São Gonçalo, com 15 tiros. O seu corpo foi encontrado no banco de trás da viatura, com o coldre à cintura e a identificação militar e civil. Segundo a imprensa brasileira, não estaria de serviço no momento do crime, tendo sido morto em dia de folga quando estava a caminho de casa da mãe.

Este é o terceiro polícia militar morto em São Gonçalo desde o início do ano. Todos estavam de folga.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De acordo com o JN, Patrick é natural da Pávoa de Varzim, mas foi para o Brasil apenas com um mês de idade.