Homem usou a arma de serviço. Depois suicidou-se

Um homem e 31 anos, agente da polícia francesa, matou ontem à noite, com a arma de serviço, três pessoas e feriu outras três durante uma discussão familiar, em Sarcelles, cidade a norte de Paris.

As vítimas mortais são o ex-sogro e duas pessoas que passavam na rua na hora do tiroteio. Feridos, em estado grave, ficaram a ex-companheira e a mãe e a irmã desta. Depois da matança, o homem suicidou-se.

Segundo avança a imprensa francesa, o incidente terá começado quando a ex-companheira abordou o homem para falarem acerca da separação. A conversa terá tido lugar no carro, local onde este sacou da arma e disparou, ferindo-a na cara. Duas pessoas que estavam na rua e que terão presenciado a cena, foram baleadas mortalmente de seguida. Uma tinha 30 anos e estava a ouvir música no carro quando, alertado pelo barulho, foi ver o que se passava. Outra, com 44 anos, também foi apanhada na discussão.

De seguida, o polícia disparou sobre o sogro, que morreu, a sogra e a irmã, que ficaram feridas com gravidade. O cão da família também terá sido abatido.

Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o polícia morto com uma bala na cabeça no quintal.