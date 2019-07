Polícia mata homem que atacou centro de imigrantes no estado de Washington

Um homem armado que atacou umcentro de detenção de imigrantesem Tacoma, no estado de Washington, foi abatido após um confronto com a polícia, informaram as autoridades.

A polícia interveio na manhã deste domingo no Northwest Detention Center, depois de relatos de que um homem armado com uma espingarda havia incendiado um carro e estava a tentar incendiar um recipiente com propano, de acordo com a polícia local.

O homem, identificado como Willem Van Spronsen, de 69 anos, morreu dos ferimentos provocados por tiros, após a intervenção da polícia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Van Spronsen carregava, além da sua espingarda, foguetes e uma mochila, de acordo com o comunicado.

Nenhum dos quatro polícias envolvidos no confronto ficou ferido.

O homem abatido já havia sido condenado por agredir um polícia durante uma altercação numa manifestação em frente ao centro no ano passado, de acordo com informações da imprensa local.

A Agência de Controlo Alfandegário e de Fronteiras dos Estados Unidos (ICE) informou que nenhum funcionário do centro, com capacidade para 1.575 camas, "foi ferido ou envolvido neste trágico incidente".

Um protesto que estava marcado para este domingo em frente ao centro de detenção vai ser realizado num local diferente, porque a área do ataque está a ser investigada.

Operações policiais contra imigrantes que não cumpriram as ordens de deportação

Os Estados Unidos têm sido palco de vários protestos contra centros de detenção geridos por empresas privadas como a GEO e contra as autoridades de imigração, que anunciaram que neste domingo iniciarão operações em massa em diferentes cidades contra imigrantes que não cumpriram as ordens de deportação.

A empresa do Grupo GEO, que administra o centro de imigrantes de Tacoma, culpou a "imagem distorcida" dos centros pelo incidente.

"Ao contrários das imagens transmitidas nos noticiários sobre outros centros, as nossas instalações nunca estiveram sobrelotadas e nunca abrigaram menores desacompanhados", declarou a empresa.

Atualizado às 11:56.