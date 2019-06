Polícia Marítima resgatou 52 migrantes junto à ilha de Lesbos

De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o primeiro resgate foi feito pelas 06:25 locais (08:25 em Lisboa), "quando a Viatura de Vigilância Costeira detetou um bote em frente a Lambda, que foi intercetado oito minutos depois pela embarcação da Polícia Marítima "Tejo".

Segundo a informação divulgada a "bordo estavam 13 migrantes, três mulheres, uma criança e nove homens, que foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados para o porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas".

Um segundo resgate aconteceu praticamente em simultâneo, pelas 06:35 locais (08:35 em Lisboa), "quando o chefe de equipa da Polícia Marítima detetou um segundo bote a aproximar-se de terra na zona de Eftalou".

"O agente estava a preparar-se para sair do hotel, indo prestar apoio no desembarque dos migrantes [primeiro grupo], quando detetou o segundo bote", explica a Autoridade Marítima Nacional. "Após confirmar que se tratava de um bote de migrantes, o chefe de equipa da Polícia Marítima ativou a equipa de folga que se encontrava no hotel, e dirigiram-se para a praia onde o bote se estava a dirigir", lê-se no comunicado.

Os elementos da Polícia Marítima acabaram por intercetar, já na praia, um grupo de 39 migrantes (22 crianças, nove mulheres e oito homens), todos de nacionalidade síria. Após a interceção, os migrantes foram entregues às autoridades gregas "em segurança".

A Polícia Marítima portuguesa encontra-se integrada na operação Poseidon, o sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.

Desde 2014, quando iniciou a sua participação na missão Poseidon, a Polícia Marítima totaliza mais de 5300 vidas salvas.