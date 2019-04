Polícia de Londres deteve até hoje 831 pessoas em protestos pelo clima

A polícia londrina deteve até agora 831 pessoas por alegada implicação nos protestos pelo clima, promovidos pelos ecologistas "Rebelião contra a Extinção" desde a última semana, na capital inglesa. Em nota à imprensa, a Scotland Yard revelou que foram já formalmente acusados 42 dos detidos, que protestaram nas principais artérias do centro de Londres contra a inação do Governo face às alterações climáticas.

A polícia metropolitana indicou que as estradas de Oxford Circus e Piccadilly Circus, que estavam bloqueadas pelos manifestantes, foram reabertas.

A atriz Emma Thompson e o grupo musical Crystal Fighters participaram nas ações de protesto, que se estenderam ao aeroporto de Heathrow, onde uma vintena de pessoas, muitas crianças, colocaram-se no acesso aos terminais 2 e 3.

Na quinta-feira, três ecologistas foram acusados de terem bloqueado o acesso a uma estação de comboios na capital inglesa.

Os protestos conhecidos como "Rebelião contra a Extinção" começaram na segunda-feira e paralisaram, em alguns momentos, zonas de Londres, com manifestações pacíficas na Ponte de Waterloo, Oxford Circus e outros locais emblemáticos.

Os manifestantes voltaram à rua no sábado, apelando ao governo britânico para que eleja o combate às alterações climáticas como a sua principal prioridade.A polícia londrina abordou os manifestantes de forma cautelosa, em vez de recorrer ao uso de força, afirmando que respeita o direito aos protestos pacíficos. Mesmo assim, foram obrigados a requisitar 200 agentes adicionais às forças vizinhas para controlar a situação e vários polícias tiveram de cancelar as suas folgas.

"Rebelião contra a Extinção", que admitiu já estender os protestos por duas semanas, pretende que o Governo de Theresa May declare o estado de emergência climática e ecológica, reduza as emissões de CO2 a zero até 2025 e crie um grupo de trabalho para abordar o aquecimento global.