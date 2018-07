Polícia investiga novas acusações de assédio sexual contra Kevin Spacey

As autoridades britânicas estão a investigar novas acusações de assédio sexual contra Kevin Spacey, que terão sido cometidos entre 1996 e 2013. Entre fevereiro e abril desde ano, a Scotland Yard recebeu alegações de que o ator norte-americano, de 58 anos, terá assediado três homens britânicos.

De acordo com o The Guardian , as denúncias referem-se a alegados crimes de abuso sexual que terão ocorrido em Westminster (Londres), em 1996, em Lambeth, em 2008, e em Gloucester, em 2013.

O ator, galardoado com dois Óscares pelos filmes "Beleza Americana" (melhor ator) e "Os Suspeitos do Costume" (melhor ator secundário), foi diretor artístico do teatro Old Vic, em Londres, entre 2004 e 2015.

Com estas novas denúncias, o norte-americano está atualmente a ser investigado no Reino Unido por seis crimes de cariz sexual.

Recentemente, também o ator australiano Guy Pearce assumiu ter sido alvo de assédio sexual por parte de Kevin Spacey quando os dois estavam a filmar "L.A. Confidential". Ao programa "Seven", do canal de televisão GWN7, Pearce recordou o período em que trabalhou com o norte-americano. "É um tipo que gosta de usar as mãos. Não tanto como eu gostaria. Felizmente, eu tinha 29 anos e não 14", disse.

Em 2017, o ator Anthony Rapp acusou Spacey de assédio sexual

O escândalo começou quando, em 2017, o ator Anthony Rapp acusou-o de assédio sexual quando tinha 14 anos. Spacey pediu depois desculpa e admitiu ser homossexual. Através do Twitter, o ator disse não se lembrar do episódio, mas falou em "comportamento profundamente inapropriado da embriaguez".

Após este caso, Spacey foi alvo de outras denúncias de assédio sexual por membros da série "House of Cards", da Netflix, que foi depois cancelada.

As acusações contra o norte-americano estão a ser investigadas pelo procurador de Los Angeles, Jackie Lacey.