Polícia investiga envelope suspeito enviado a Robert de Niro

A polícia de Nova Iorque (NYPD) estava esta manhã a investigar uma embalagem suspeita enviada para uma morada, em Lower Manhattan, pertencente às empresas Tribeca Film Festival e Tribeca Grill, ambas associadas ao ator Robert De Niro.

A notícia foi confirmada pela CNN junto da NYPD, sendo que o próprio canal de notícias foi visado, nesta quarta-feira, pelo envio de uma carta "bomba", que obrigou a polícia a mandar evacuar as suas instalações.

As autoridades norte-americanas confirmaram ontem a interceção de vários dispositivos armadilhados, dois dos quais tinham por alvo o ex-presidente Barack Obama e a ex-senadora e secretária de Estado Hillary Clinton. Na segunda-feira foi também descoberta uma carta armadilhada na residência do milionário e filantropo George Soros, em Nova Iorque, numa série de tentativas de atentado que parecem ter em comum o facto de visarem proeminentes políticos ou simpatizantes do Partido Democrata.

Donald Trump já reagiu, condenando os ataques e defendendo que o país "tem de se unir" perante estas situações, mas o seu discurso tem sido criticado, nomeadamente pela CNN, que acusa o Presidente de ter transferido parte da culpa para alguns dos alvos dos ataques.