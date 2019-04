Polícia investiga caso de portuguesa espancada e violada em Barcelona

Testemunha garante que terá visto a vítima a discutir com um homem português, no mesmo local, pouco antes de ser agredida

As autoridades espanholas estão a investigar uma possível violação de uma mulher portuguesa de 37 anos que terá sido violentamente agredida, à porta do Museu Marítimo de Barcelona, esta sexta-feira. A vítima residia na cidade espanhola e foi encontrada por funcionários de limpeza ao início da madrugada. De acordo com o jornal La Vanguardia, o autor do crime ainda não foi encontrado.

A polícia espanhola fala numa agressão muito violenta. De acordo com as autoridades, o atacante terá arrancado parte de uma orelha da vítima, que apresentava ainda o lábio aberto, um braço partido e vários hematomas no corpo.

A vítima foi transportada para o Hospital Clínic, em Barcelona, onde está a ser assistida.

Uma testemunha terá dito aos investigadores que viu um casal português a discutir durante a madrugada, naquela mesma rua. A polícia não descarta, assim, o facto de a portuguesa agredida não só conhecer como já ter tido uma relação com o agressor.

A investigação ainda está a decorrer. Contudo, devido ao choque psicológico que a situação provocou, a vítima ainda não se encontra em condições para testemunhar.