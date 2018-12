Polícia francesa lança grande operação em Estrasburgo. Há mais um detido

A polícia francesa lançou nesta quinta-feira uma grande operação em Estrasburgo, na zona de Neudorf, na pista de Chérif Chekatt, o suspeito de ter matado três pessoas no mercado de Natal de Estrasburgo, que todos os anos atrai dois milhões de visitantes.

Agentes fortemente armados estão a entrar nos edifícios, avança a AFP. Foi traçado um perímetro de segurança em torno do bairro, acrescenta um repórter da agência Reuters no local. Peões e automóveis foram impedidos de circular e alguns edifícios foram evacuados, nomeadamente na Rue d'Epinal.

De acordo com o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, trata-se de uma operação de "eliminação de dúvidas, como houve várias nas últimas 36 horas". "De momento, nada nos diz que a pessoa que procuramos se encontra neste local", acrescentou.

A pedido do presidente Emmanuel Macron, o ministro dirige-se a Estrasburgo para acompanhar o trabalho das autoridades policiais no local.

Foi no bairro de Neudorf que um taxista deixou Chekatt após o ataque ao mercado de Natal. O suspeito ainda foi cercado pela polícia e houve troca de tiros, mas os agentes perderam-lhe o rasto pouco tempo depois e Chekatt continua em fuga.

Ao taxista, Chekatt terá dito que "quis vingar os seus irmãos mortos na Síria". De acordo com o Le Parisien, ter-lhe-á poupado a vida apenas porque o homem lhe disse que era "muçulmano praticante" e respeitava a "oração".

Quinta pessoa detida

Uma quinta pessoa foi entretanto detida esta quinta-feira, no âmbito da investigação ao atentado. Trata-se de uma pessoa próxima do suspeito, mas que não faz parte da família de Chekatt, precisou ao Figaro fonte da procuradoria de Paris. Segundo o L'Alsace, o detido hospedou o suspeito na véspera do atentado.

Os pais do atacante, bem como dois dos seus irmãos, estão sob custódia policial desde a noite do tiroteio no mercado de Natal.

Polícia lançou apelo para localizar suspeito

A polícia emitiu entretanto um apelo para localizar o suspeito, de 29 anos e filho de pais marroquinos, que nasceu em Estrasburgo.

Terá estado envolvido em pelo menos 25 processos judiciais, incluindo vários casos de roubo em França e na Alemanha. Foi condenado em 20 ocasiões. Era também um "ficha S" desde 2016, isto é, era um indivíduo que já estava na mira das autoridades por ser considerado uma ameaça à segurança nacional (S é de Segurança do Estado").

Na sua passagem pela cadeia, já tinha sido identificado o seu caráter violento e radicalização religiosa.

A monte na Alemanha?

Quase 48 horas depois do atentado, não é certo que Chérif Chekatt esteja em França. Os investigadores seguiram a pista de que poderia ter atravessado a fronteira e encontrado refúgio em Kehl, do outro lado do Reno. No entanto, uma intervenção das forças policiais francesas e alemãs não permitiu encontrar o seu rasto na quarta-feira de manhã.

O Ministério Público alemão instaurou um processo contra Chekatt por homicídio, tentativa de homicídio e agressão agravada, uma vez que muitos turistas da Alemanha se encontravam no mercado de Natal na altura do ataque e sofreram ferimentoa. A Suíça, situada a 130 km a sul de Estrasburgo, também reforçou as suas medidas de segurança nas fronteiras.

Em atualização