Fragmentos são parciais e foram encontrados nas cápsulas da arma usada para matar a vereadora e o motorista Anderson Gomes, a 14 de março





Foi no passado dia 14 de março que a vereadora brasileira Marielle Franco foi assassinada a tiro, juntamente com o seu motorista, Anderson Gomes, quando seguiam de carro.

A Polícia Federal abriu uma investigação ao crime e conseguiu encontrar impressões digitais do autor do crime, depois de analisar nove cartuchos de balas usadas no atentado.

Segundo o jornal brasileiro O Globo, as impressões digitais encontradas são apenas fragmentos. Isso significa que, num primeiro momento, não podem ser comparadas com as armazenadas no banco de dados da polícia do Rio de Janeiro, nem com o arquivo Federal. Porém, podem ser confrontadas com as de um eventual suspeito.

"Elas são microscópicas, fragmentadas. Estamos a fazer tudo o que nos é possível para avançar com a investigação" - afirmou fonte da polícia ao O Globo.