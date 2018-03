Pub

Um habitante de Getafe, Madrid, terá incendiado a casa com os dois filhos no interior, que acabaram por morrer. Mais tarde, atirou-se para a linha de comboios

Em Getafe, na área metropolitana de Madrid, um homem, de 46 anos, terá incendiado a própria casa com os dois filhos no interior. As crianças, um menino de 13 anos e uma menina de oito, acabaram por morrer na noite de terça-feira. Pouco depois, o pai foi colhido mortalmente por um comboio.

Perante estes factos, a polícia suspeita que o indivíduo matou deliberadamente os filhos, tendo cometido suicido pouco tempo depois na estação de comboios em Getafe Industrial. O facto de a casa estar fechada à chave com as crianças no seu interior reforça as suspeitas das autoridades.

A mãe das crianças não estava na habitação, mas teve de ser levada para o hospital com uma forte crise de ansiedade ao saber da morte dos filhos. De acordo com o El País, o casal estava em processo de separação e não havia denuncias de maus tratos.

Uma das crianças, o filho mais velho, sofria de paralisia cerebral. A mãe, de 45 anos, era conhecida na comunidade pela sua luta em melhorar a qualidade de vida das crianças com algum tipo de deficiência, tendo feito parte de algumas associações.

Os corpos das crianças foram encontrados em cima de uma cama pelos bombeiros, relata a rádio Cope. As autópsias realizam-se hoje e vão determinar a causa da morte dos menores.

A autarquia de Getafe já decretou três dias de luto e convocou para esta quarta-feira uma concentração de apoio à família.

A polícia está a investigar as circunstâncias em que ocorreram as mortes.