Polícia encontra corpo de rapaz no complexo do Novo México

A polícia norte-americana encontrou o corpo de um rapaz no complexo do novo México de onde resgatou 11 crianças no domingo. As autoridades ainda aguardam a identificação dos restos mortais da criança.

A polícia tinha ido ao local em busca de uma criança de quatro anos, Abdul-Ghani Wahhaj. O menino, que vivia em Clayton County, Georgia, tinha ido ao parque com o pai, Siraj Ibn Wahhaj, e nunca mais voltou a casa, nem estava entre as 11 crianças resgatadas no domingo.

Os 11 menores, com idades entre o 1 e os 15 anos, foram entregues à Segurança Social. "Estavam magras, com as costelas salientes, estavam muito sujas e muito assustadas", disse o cherife de Taos, Jerry Hofrefe.

Depois do resgate das crianças, Wahhaj foi detido, juntamente com outro homem, Lucas Morton, e ambos enfrentam acusações de abuso de menores. Foram também detidas três mulheres - os cinco adultos eram todos pais, tios ou tias das crianças.

O local ão tinha quaisquer condições de higiene e havia pouquíssima comida, mas a polícia encontrou uma enorme quantidade de armas e munições.