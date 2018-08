Polícia e MP negoceiam com suspeito para resolver assassínio de Marielle

O site de notícias O Globo avança a notícia de que a Polícia Civil e o Ministério Público estão a negociar um acordo de colaboração premiada com o ex-polícia Orlando Oliveira de Araújo, mais conhecido por Orlando do Curicica, para tentarem esclarecer o assassinato da vereadora brasileira Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu no passado dia 14 de março, no Rio de Janeiro.

O advogado do detido, Renato Darlan, falou sobre a delação premiada que, na legislação brasileira, é um benefício legal concedido a um réu numa ação penal que aceite colaborar na investigação criminal ou entregar cúmplices:

"Pelo que fui informado, houve sim uma conversa com o meu cliente. Ofereceram-lhe perdão judicial em troca de colaboração. Não sei exatamente o que foi conversado porque não estava presente. O que meu cliente informou é que os policiais agiram de forma intimidatória, oferecendo perdão judicial em troca de uma confissão. Mas volto a dizer: Orlando não cometeu crime algum".

Orlando foi preso depois de ter sido apontado por uma testemunha como participante na morte da parlamentar, juntamente com o vereador Marcello Siciliano. Este último já negou as acusações.