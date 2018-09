O jovem aparece está encostado à parede com um telemóvel na mão e a ser confrontado por seis policiais. Sem que se perceba a causa, três deles começam a dar-lhe joelhada e socos na cara, até cair para o chão. Segundo o vídeo da BBC, a polícia do Arizona tinha sido chamada por causa de uma disputa doméstica e Robert Johnson não estava a ser alvo de qualquer investigação.

A polícia do Arizona veio justificar a brutalidade policial com a ideia de que o jovem terá dito algo aos agentes que os levou a pensar que seria necessário deitá-lo ao chão e e aplicar força para o conseguir. Mas a verdade é que as imagens (ver a partir do minuto três) mostram claramente que Robert Jonhnson não ofereceu qualquer resistência e começou logo a ser espancado.

Para estancar a polémica, aquela força policial garantiu que será adotada uma diretiva especial a dizer que os agentes não poderão bater na cara e na cabeça a não ser que sejam confrontados com uma ação violenta.