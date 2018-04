Pub

Incidente não é visto como uma ameaça extremista

A polícia britânica deteve esta manhã um homem que conduzia uma carrinha "suspeita" perto do Palácio de Buckingham, a residência oficial da Rainha Isabel II, anunciaram as autoridades, não relacionando, para já, este incidente com uma ameaça extremista.

De acordo com um porta-voz da Scotland Yard, citado pela agência de notícias espanhola Efe, o homem, na casa dos 30 anos, foi detido por suspeita de perturbação da ordem pública, não tendo sido adiantados mais pormenores sobre o indivíduo, nomeadamente a nacionalidade.

As ruas foram cortadas nas imediações e foram colocadas restrições à circulação pedestre, enquanto a polícia avaliava a Ford Transit branca.