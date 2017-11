Pub

Agente da Polícia Militar estava numa farmácia com a família quando entraram os dois assaltantes

Um polícia militar de folga, com o filho ao colo, matou dois homens que tentavam assaltar uma farmácia em Campo Limpo Paulista, São Paulo, no Brasil. Segundo o jornal O Globo, o agente estava na farmácia com a mulher e o filho bebé quando os dois assaltantes, armados, entraram no estabelecimento.

De acordo com o registo das autoridades, um dos assaltantes apontou imediatamente uma arma ao polícia logo que entrou na farmácia, o que levou o agente a identificar-se e sacar do próprio revólver, dando ordem de prisão aos dois suspeitos.

Porém, nenhum dos homens se rendeu e um dos assaltantes terá mesmo começado a disparar contra o polícia militar, que ripostou e acabou por neutralizá-lo. O agente apontou depois ao segundo homem, que estava a tentar dominar o gerente da farmácia, neutralizando-o também.

Nenhum dos assaltantes sobreviveu ao tiroteio e ambos morreram ainda no local. Nas imagens das câmaras de segurança, vê-se o agente a disparar contra os suspeitos com a criança num dos braços. A dada altura, a mulher do polícia aproxima-se e ele passa-lhe o bebé. Já depois de ter abatido os suspeitos, a família deslocou-se à esquadra, onde foi registada a ocorrência.