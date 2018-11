Polícia da Catalunha capturou franquista que planeava matar Pedro Sánchez

A polícia da Catalunha deteve Manuel Murillo Sánchez, de 63 anos, que planeava assassinar Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol.

A revelação é feita pelo jornal Público, de Espanha, que explica que o suspeito é um admirador de Francisco Franco que ficou revoltado com a decisão governamental de exumar os restos mortais do ditador e retirá-los do Vale dos Caídos, em Madrid, onde está sepultado, numa tentativa de transformar aquele que é um memorial do regime franquista num espaço de reconhecimento das vítimas da guerra civil e da ditadura.

Essa decisão revoltou Manuel Murillo Sánchez, que é definido como "um lobo solitário", especialista em tiro que frequentava o clube de tiro olímpico de Vallés, na Catalunha, e que detinha um armamento pessoal digno de respeito. A indignação deste adepto do franquismo começou a ser manifestada num grupo no Whatsapp, mas a sua descoberta pelas autoridades não foi fácil, uma vez que o suspeito não tinha antecedentes criminais, embora fosse habitual frequentador de ambientes de extrema direita.

O alame acabou por ser dado por uma utilizadora daquele grupo de Whatsapp, após constatar que Murillo planeava ameaçar a vida de Pedro Sánchez, líder do PSOE e presidente do governo, com apelos constantes a apoio logístico para fazer o atentado. "Estou disposto a sacrificar-me por Espanha", escreveu no chat de conversação, de acordo com o Público.

A partir da denúncia, a polícia da Catalunha passou a investigar o suspeito. Após recolhidos os indícios necessários que as autoridades solicitaram uma ordem de detenção e buscas contra Murillo. No dia dia 19 de setembro, entraram na sua residência, onde encontraram 16 armas de fogo, algumas das quais capazes de atingir um alvo a 1500 metros de distância. No seu carro foram também encontrados duas pistolas, sendo que uma delas estava modificada e era ilegal, tal como grande parte do seu arsenal militar.

Manuel Murillo Sánchez está atualmente em prisão efetiva em Martorell, a cerca de 37 quilómetros de Barcelona, onde já confessou a sua intenção de matar Pedro Sánchez. Segundo o mesmo jornal espanhol, as autoridades estão agora atentos à possibilidade de outros fanáticos franquistas que possam estar a planear atentados.