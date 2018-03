Pub

O edifício não foi evacuado, mas parte foi temporariamente fechada. Autoridades concluíram que a substância não é perigosa. Deputado trabalhista muçulmano terá sido alvo

A polícia britânica referiu esta segunda-feira que a substância suspeita encontrada no Parlamento britânico, em Westminster, Londres, não é perigosa. O alerta surgiu depois de vários pacotes terem sido enviados para vários membros.

Uma porta-voz do parlamento acrescentou que o edifício não foi evacuado, mas parte foi temporariamente encerrada - em causa, o Edifício Norman Shaw, onde estão os gabinetes dos deputados.

"Uma substância suspeita foi investigada pela Met Police e foi concluído que não é perigosa", disse um outro porta-voz, de acordo com a Reuters.

Duas pessoas foram levadas ao hospital por precaução, acrescentou a polícia.

"Temos conhecimento de uma situação potencial envolvendo uma substância suspeita que a Met Police está a investigar ", disse fonte do parlamento em comunicado. "Não houve evacuação, mas a área afetada foi fechada".

O pacote em questão foi entregue no escritório do deputado trabalhista muçulmano Mohammad Yasin, que não se encontrava no local na altura da entrega, diz também a Reuters, citando um deputado conservador que terá falado no Parlamento. O executivo britânico, as autoridades e os trabalhistas não confirmaram a situação. Não tem sido também possível contactar o gabinete de Mohammad Yasin.

"O serviço de ambulâncias de Londres prestou assistência a duas pessoas, um homem e uma mulher, que foram levadas para o hospital por precaução", lê-se no comunicado da Scotland Yard, citado na agência Reuters.

O alerta surge no dia em que está prevista a presença da primeira-ministra britânica, Theresa May, no parlamento para falar sobre o alegado envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido.

A polícia britânica está preocupada perante a hipótese de este envio estar relacionado com a eventual preparação de um conjunto de ações coordenadas. Recentemente, várias cartas anónimas a convidar as pessoas a "punir um muçulmano" no próximo dia 03 de abril foram enviadas para várias moradas no Reino Unido.

A existência destas cartas foi revelada pela BBC.

Estas missivas foram amplamente condenadas pelo meio político britânico e por associações em todo o Reino Unido. Uma investigação, liderada pela polícia antiterrorista britânica, foi aberta para determinar a origem destas cartas e a motivação dos respetivos autores.

Com Lusa

Em atualização