Polícia britânica detém uma mulher após ataque com faca

Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros depois de um ataque com recurso a uma faca no centro da cidade de Barnsley, a norte de Inglaterra, noticia a Reuters. De acordo com a polícia de South Yorkshire, uma mulher foi detida na sequência deste ataque.

De acordo com o jornal The Sun , testemunhas no local referem-se a uma mulher que tinha na sua posse uma faca enorme e que gritou: "Matar, matar, matar", antes de atacar uma pessoa que estava a passar naquela altura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia apreendeu a faca usada no ataque que está a ser analisada pelos peritos forenses.

Em comunicado, as autoridades avançam que está em curso uma investigação "para determinar se este é um incidente isolado" e se a mulher "agiu sozinha".

Desconhece-se, para já, o que estará na origem do ataque, que está a ser investigado pela polícia de South Yorkshire, que conta a colaboração de de inspetores da unidade de contra terrorismo.

A polícia, que descreveu a situação como um "incidente grave", pediu à população para estar vigilante e denunciar qualquer suspeita.

Atualizado às 15:13.