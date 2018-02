Pub

"Os agentes que estão a investigar a causa da explosão e do fogo em Leicester (...) detiveram três homens suspeitos de homicídio", lê-se num comunicado das autoridades. Cinco pessoas morreram na explosão

A polícia britânica deteve três pessoas com ligações a uma explosão num edifício que, no domingo, provocou cinco mortos e feriu outras cinco na cidade de Leicester, em Inglaterra, anunciaram esta quarta-feira as forças de segurança.

"Os agentes que estão a investigar a causa da explosão e do fogo em Leicester (...) detiveram três homens suspeitos de homicídio", segundo um comunicado da polícia.

O comunicado adianta ainda que os três homens, todos com idades na casa dos 30 anos, estão a ser interrogados.

Na nota, a Polícia pediu que os 'media' e o público não especulassem sobre as identidades dos detidos, as circunstâncias que levaram à sua detenção ou à causa da explosão.

A polícia continua sem avançar a causa da explosão e reafirma que "não há provas que possam ligar os acontecimentos da noite de domingo a motivações terroristas".

A explosão, que fez ruir o edifício composto por uma loja e um apartamento de dois andares, levou a polícia a evacuar as habitações vizinhas.

A cidade de Leicester situa-se a cerca de 180 quilómetros a norte de Londres.