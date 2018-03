Pub

Nikolai Glushkov morreu por "compressão no pescoço". Autoridades consideram que houve homicídio

A polícia britânica abriu uma investigação por suspeita de homicídio do ex-empresário russo, Nikolai Glushkov, que foi encontrado morto em sua casa, em Londres. O corpo foi encontrado na noite de segunda-feira e o resultado da autópsia aponta que a causa de morte foi "compressão ao pescoço".

O Comando de Terrorismo da Polícia Metropolitana, que liderou a investigação desde o início, confirmou que a morte está a ser tratada como tendo sido homicídio, noticiou a BBC.

No entanto, nesta fase, ainda não há provas de que a morte de Glushkov esteja relacionada com o ataque com um químico ao ex-espião russo Sergei Skripal e à sua filha Yulia, a 4 de março, em Salisbury.

O corpo de Nikolai Glushkov foi descoberto pela família e amigos no final da noite de segunda-feira. Glushkov tinha 68 anos e foi amigo íntimo do antigo aliado de Vladimir Putin, Boris Berezovsky, também ele encontrado morto, em 2013, na casa da sua ex-mulher, no Reino Unido.

Glushkov morava no Reino Unido, numa casa em Kingston, no sudoeste de Londres, depois de lhe ter sido concedido asilo político no país em 2010. Tinha sido diretor-adjunto da companhia aérea russa Aeroflot e foi preso em 1999 depois de ser acusado de lavagem de dinheiro e fraude. Esteve encarcerado cinco anos.

O ex-empresário era amigo íntimo de Boris Berezovsky, também encontrado sem vida em 2013. O caso foi considerado suicídio, mas Glushkov sempre defendeu a tese de homicídio.

Berezovsky foi um dos amigos mais poderosos do Vladimir Putin, mas fugiu para Londres em 2000, depois de se ter desentendido com o Presidente russo.

A morte foi considerada acidental, mas o próprio Nikolai Glushkov sempre disse que não acreditava que o amigo tivesse cometido suicídio.

"Não acredito na morte natural de Boris Berezovsky", disse Glushkov ao The Guardian, em 2013. "Sei que Boris foi morto. Tenho informações bastante diferentes do que está sendo publicado nos media". Glushkov comentou ainda sobre o elevado número de russos exilados que tinham morrido em circunstâncias misteriosas.

"Estão a acontecer muitas mortes [de emigrantes russos]", comentou, na altura, Nikolai Glushkov.