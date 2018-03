Pub

Nikolai Glushkov morreu por "compressão no pescoço". Autoridades consideram que houve homicídio

A polícia britânica abriu uma investigação à morte do empresário russo Nikolai Glushkov, que foi encontrado morto em casa, em Londres. O corpo foi encontrado na noite de segunda-feira e o resultado da autópsia aponta a "compressão ao pescoço" como causa da morte.

O Comando de Terrorismo da Polícia Metropolitana, que liderou a investigação desde o início, confirmou que a morte está a ser tratada como tendo sido homicídio, noticiou a BBC.

No entanto, nesta fase, ainda não há provas de que a morte de Glushkov esteja relacionada com o ataque ao ex-espião russo Sergei Skripal e à sua filha Yulia, a 4 de março, em Salisbury.

Glushkov, de 68 anos, morava numa casa em Kingston, no sudoeste de Londres, depois de lhe ter sido concedido asilo político no país em 2010. Tinha sido diretor-adjunto da companhia aérea russa Aeroflot e foi detido em 1999 depois de ser acusado de lavagem de dinheiro e fraude. Esteve preso cinco anos.

O empresário russo foi amigo íntimo de Boris Berezovsky, também ele encontrado morto, em 2013, na casa da sua ex-mulher, no Reino Unido. Berezovsky refugiou-se em Londres de as relações com Vladimir Putin, de quem tinha sido próximo, azedarem. Apesar de a sua morte ter sido considerada suicídia,Glushkov sempre defendeu a tese de homicídio.

"Não acredito na morte natural de Boris Berezovsky", disse Glushkov ao The Guardian, em 2013. "Sei que Boris foi morto. Tenho informações bastante diferentes do que está a ser publicado nos média". Glushkov alertou ainda para o elevado número de exilados russos que tinham morrido em circunstâncias misteriosas. "Estão a acontecer muitas mortes [de emigrantes russos]".