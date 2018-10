Polícia brasileira acusa fundador do Pão de Açúcar por organização criminosa

A polícia brasileira acusou o empresário Abílio Diniz, fundador do Pão de Açúcar, e outras 42 pessoas dos crimes de obtenção de vantagem ilícita e organização criminosa num processo relacionado com a empresa BRF, foi esta segunda-feira anunciado.

Os suspeitos foram indiciados no âmbito da operação "Trapaça", um desdobramento da operação "Carne Fraca", que investigou fraudes relacionadas com a presença de salmonela em alimentos para exportação.

Abílio Diniz, fundador do grupo de supermercados Pão de Açúcar e que foi presidente do conselho de administração da gigante fabricante de carnes brasileira BRF, é acusado da prática dos crimes de estelionato (obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício) e formação de organização criminosa.

Um relatório de mais de 400 páginas feito por um delegado da polícia federal brasileira indica que quatro fábricas da BRF teriam defraudado documentos relacionados com a presença de salmonela em alimentos para exportação que foram enviados para 12 países, entre eles a China, África do Sul e Estados-membros da União Europeia.

Cinco laboratórios terão sido usados para alterar os resultados dos exames das carnes exportadas, de modo a enganar a fiscalização, acrescenta o relatório.

A alegada participação de Abílio Diniz nas fraudes teria sido atestada a partir da análise de conversas por mensagens de 'e-mails' e da aplicação WhatsApp.

"O contexto das conversas indica o conhecimento do corpo executivo do Grupo BRF sobre a ocorrência de deteção de substâncias nocivas à saúde humana em produtos oriundos das fábricas industriais da empresa", diz o documento.

"Abílio Diniz e Pedro Faria [outro diretor da BRF], pela posição hierárquica que ostentavam no quadro corporativo do grupo, possuíam plena capacidade de orientar os círculos sob sua subordinação a tomar as medidas técnicas e eficazes, de âmbito sanitário, para que se determinasse a causa da contaminação química dos produtos destinados ao consumo e a regularização do processo industrial", acrescenta.

Desde que a operação foi iniciada, o Governo brasileiro proibiu a exportação de carnes produzidas nas fábricas da BRF para os 12 destinos nos quais há suspeita da prática de envio de produtos irregulares.