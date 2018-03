Pub

Um homem de 23 anos foi detido em Manchester depois de atacar vários polícias com uma espada, informa a polícia local. Um agente está hospitalizado em estado grave, mas estável.

Imagens recolhidas pelo jornal Manchester Evening News mostram o momento do ataque: no local estavam já um carro e duas carrinhas da polícia quando um homem parece sair a correr de uma casa com a espada na mão. Dois agentes ficaram feridos antes de o homem ser imobilizado.

O incidente aconteceu este domingo, por volta das duas da tarde, em Whalley Range.