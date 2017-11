Pub

Agentes mandaram parar Volkswagen de uma empresa que nunca pagara as 2278 multas devidas

Os agentes do Comando de Policiamento de Trânsito de São Paulo apreenderam uma carrinha Kombi, da Volkswagen, que acumulava 28,8 milhões de reais em multas, quase sete milhões de euros.

Segundo o jornal O Globo, o veículo circulava na zona leste da cidade. É de 2008 e propriedade de uma empresa, que nunca pagou as multas que lhe tinham sido aplicadas - 2278 no total. O homem que conduzia a carrinha, funcionário da empresa, tinha a carta de condução caducada desde 2013.

De acordo com a mesma fonte, o valor das multas é astronómico porque a pessoas jurídica proprietária do veículo, neste caso a empresa, não indicou o condutor que cometeu as infrações. Nesta situação, a legislação federal de trânsito prevê que o montante a cobrar seja multiplicado pelo número de vezes que a infração se repetiu no último ano.

O veículo foi apreendido e deverá ir a leilão, sendo que o valor arrecadado servirá para abater no total de multas devido. O valor remanescente da dívida vai permanecer em nome da empresa proprietária.