Polícia alemã investiga morte de cinco pessoas. Três delas com ferimentos de bestas

A polícia alemã está a investigar a morte de cinco pessoas, três encontradas num quarto de uma pousada, em Passau, na Baviera, e duas no apartamento de uma das primeiras vítimas, anunciaram esta segunda-feira as autoridades alemãs.

Na sequência da investigação da morte de três pessoas, encontradas no sábado com perfurações de flechas disparadas por besta, a polícia alemã encontrou outros dois corpos no apartamento de uma das vítimas mortais, em Gifhorn, na Baixa Saxónia.

As duas últimas vítimas mortais encontradas são mulheres cuja idade e causa da morte não foram adiantadas pela polícia que está a reunir vários elementos para investigação.

No entanto, um porta-voz da polícia local indicou que as duas mulheres não foram mortas por tiros de besta como as primeiras.

No sábado, três corpos foram encontrados - de uma mulher de 33 anos, de um homem de 53 anos e de uma mulher de 30 anos da Baixa Saxónia - numa pousada em Passau, na Baviera.

Segundo a imprensa local, o homem e a mulher encontravam-se na cama de mãos dadas e com flechas no crânio e no peito. A terceira vítima estava no chão com uma flecha no peito.

A polícia encontrou três bestas no local - duas na cama e uma numa mala.

Os resultados das autópsias, agendadas para hoje, devem ser conhecidos na terça-feira.