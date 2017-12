Pub

Mercado foi evacuado. Engenho explosivo foi enviado para uma farmácia nas imediações

A polícia alemã evacuou esta sexta-feira um mercado de Natal e a área circundante na cidade alemã de Potsdam, perto de Berlim, para investigar um pacote suspeito que, veio a confirmar-se mais tarde, se tratava de um engenho explosivo que foi desativado.

Forças especiais foram destacadas para o local, depois de ter sido recebido o alerta sobre um objeto suspeito que fora entregue numa farmácia na área.

"A suspeita de um engenho explosivo artesanal foi confirmada", informou a polícia através do Twitter, sem acrescentar mais detalhes.

A imprensa local escreve que a farmácia alertou a polícia depois de ter recebido um pacote com cerca de 40 por 50 centímetros que continha fios e dispositivos eletrónicos. A polícia foi chamada pelas 14:30, hora local, menos uma hora em Lisboa. Três horas depois, as autoridades anunciavam no Twitter que o engenho tinha sido desativado.

Os mercados de Natal abriram por toda a Alemanha na passada segunda-feira, com segurança reforçada e barreiras de cimento para impedir a passagem de veículos pesados, com o ataque no mercado de Natal de Berlim no ano passado ainda bem fresco na memória.

Fazem-se cerca de 2600 mercados de Natal na Alemanha.

O ministro do Interior Alemão, Thomas de Maiziere, disse esta semana que tinha sido intensificada a troca de informação entre os responsáveis federais e estatais, e que outras medidas tinham sido tomadas para prevenir erros que aconteceram ao lidar com o atentado de Berlim. Um porta-voz do ministério admitia também nos últimos dias que o risco de um novo ataque na Alemanha ou na Europa é "permanentemente alto".

